Зигфрид Мазе назвал главных соперников Стурлы Легрейда в олимпийском сезоне

Стурла Холм Легрейд
Стурла Холм Легрейд
Тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался о фаворитах сезона-2025/2026. Он перечислил тех, кто будет бороться за победу в тотале Кубка мира вместе со Стурлой Легрейдом.

«Кто составит конкуренцию Легрейду? Эрик Перро, Томми Джакомель и один из норвежцев. Вебьёрн [Сёрум] может быть сильным оппонентом, и, возможно, Самуэльссон, который был очень нестабилен в стрельбе, но может преподнести сюрприз. Всё же Эрик остается самой большой угрозой.

Топ-3 Кубка мира? Стурла [Легрейд], Эрик [Перро], Томми [Джакомель] и какой-нибудь норвежец», — приводит слова Мазе пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Эмильен Жаклен — об Олимпиаде-2030: не уверен, что это будет праздник на 100%
