Зигфрид Мазе ответил на вопрос, сможет ли Франциска Пройс вновь завоевать «БХГ»

Тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался по поводу борьбы за «Большой хрустальный глобус» среди стреляющих лыжниц. Он назвал факторы, которые помогут немке Франциске Пройс вновь завоевать этот титул.

— Если Франциска Пройс будет стрелять так же, как в прошлом сезоне, будет здорова, сможет ли она выиграть общий зачёт?

— Думаю, что сможет. Лу [Жанмонно] очень стабильна и приобрела большой опыт, борясь за жёлтую майку в прошлом сезоне, и Франци это знает. Когда у тебя есть сильный соперник, ты становишься лучше, если уважаешь его. Думаю, между Франци и Лу есть взаимное уважение. Я надеюсь, что Лиза [Виттоцци] станет третьей спортсменкой, которая сделает сезон ещё более интересным, — приводит слова Мазе пресс-служба Международного союза биатлонистов.