Симон Фуркад назвал возможного победителя общего зачёта Кубка мира у мужчин

Симон Фуркад назвал возможного победителя общего зачёта Кубка мира у мужчин
Симон Фуркад
Главный тренер мужской сборной Франции Симон Фуркад высказался о возможном победителе общего зачёта Кубка мира — 2025/2026. Он считает, что победу способен одержать его подопечный Эрик Перро. Специалист также отметил, что основным соперником сильнейших был Йоханнес Бё, закончивший карьеру минувшей весной.

— Кто является главным соперником Стурлы Легрейда в борьбе за победу в общем зачёте?
— Я думаю, что самый главный соперник завершил свою карьеру в прошлом году! Уход Йоханнеса Бё открыл дорогу для многих спортсменов, в том числе французов, которые теперь думают: «Я могу выиграть».

— Топ-3 Кубка мира [в сезоне-2025/2026]?
— Эрик [Перро], Кентен [Фийон Майе] и Стурла [Легрейд]. А если говорить о пятёрке лучших, то ещё и Эмильен Жаклен с Фабьеном Клодом, — приводит слова Фуркада-старшего пресс-служба Международного союза биатлонистов.

