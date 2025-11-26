Скидки
Время начала мужского спринта на 1-м этапе КР в Ханты-Мансийске было изменено

Комментарии

Жюри первого этапа Кубка России по биатлону — 2025/2026 изменило время начала мужской спринтерской гонки 28 ноября. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). В пятницу в Югре ожидается мороз.

Гонка должна была начаться в 10:00 по московскому времени, но теперь старт будет дан в 15:00.

Ранее исполнительный директор СБР Александр Пак высказался об отмене прологов во время Кубка России — 2025/2026. Он объяснил, что решение сократить соревновательную нагрузку на спортсменов связано с большим количеством стартов в олимпийском сезоне.

