Главная Биатлон Новости

Стали известны стартовые номера лидеров женской сборной на первую гонку Кубка России

Виктория Метеля
Комментарии

Завтра, 27 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт первая гонка Кубка России в сезоне-2025/2026 — женский спринт на 7,5 км. Начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участниц соревнований.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. 1-й этап, Ханты-Мансийск.
Спринт на 7,5 км, женщины. Стартовый протокол:

8. Полина Шевнина.
10. Виктория Метеля.
18. Анна Сола (Беларусь).
21. Анастасия Гришина.
23. Любовь Калинина.
29. Анастасия Халили.
30. Ирина Казакевич.
34. Екатерина Мошкова.
36. Анна Грухвина.
38. Кристина Резцова.
39. Динара Смольская (Беларусь).
40. Анастасия Шевченко.
45. Кира Дюжева.
49. Наталия Шевченко.
52. Виктория Сливко.
57. Анастасия Зырянова.
58. Ксения Довгая.
61. Тамара Дербушева.
77. Светлана Миронова.

Календарь Кубка России по биатлону - 2025/2026
