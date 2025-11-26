«Команда сохранила единство». Фуркад — о женской сборной Франции после дела Симон

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад высказался о ситуации вокруг женской сборной Франции после скандала, связанного с Жулией Симон. Биатлонистку приговорили к трём месяцам условного тюремного заключения, она также получила штраф в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество.

«Считаю, несмотря на все эти потрясения, команда сохранила единство, пусть это и нелегко. В других видах спорта многие коллективы давно бы развалились. Несмотря на сложность, девушки смогли оставаться профессиональными и человечными. Они показали своими результатами и выступлениями, что смогли превратить это в энергию, что довольно удивительно.

Нам повезло, что во главе этой команды стоит Сирил Бурде, который всегда уделял большое внимание человеческому управлению. Ему удалось сохранить доверие всех. Это достижение, которое стоит подчеркнуть, учитывая, что вся эта история была нелёгким испытанием для дисциплины, спортсменок и тренерского штаба», – приводит слова Фуркада RMC Sport.