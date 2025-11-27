Скидки
Эмильен Жаклен высказался об изменении конкуренции после ухода из биатлона братьев Бё

Пятикратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен высказался, насколько изменилась конкуренция в биатлоне в сезоне-2025/2026 после завершения карьер норвежских биатлонистов Йоханнес и Тарьей Бё.

«Думаю, карты перекроены. Норвегия остаётся страной с большой плотностью талантов, с другой стороны, есть немало ярких индивидуальностей, особенно во Франции, Италии и Швеции, которые могут претендовать на победу в каждой гонке, а значит, и в общем зачёте, а также на олимпийские медали. Это первый год со времён эры Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё, когда гонки будут настолько открыты», – приводит слова Жаклена Biathlon Live.

В сезоне-2024/2025 Эмильен Жаклен занял седьмое место в общем зачёте Кубка мира, а также завоевал золотую медаль на чемпионате мира в смешанной эстафете.

«Команда сохранила единство». Фуркад — о женской сборной Франции после дела Симон
