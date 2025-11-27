Биатлон, Кубок России, 1-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 27 ноября, в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится женский спринт на 7,5 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 10:00 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки на 7,5 км будет осуществлять канал Матч ТВ.

В календарь Кубка России 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.