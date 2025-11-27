Динара Смольская опоздала на старт женского спринта

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала, почему опоздала на старт женского спринта на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске.

«Не угадала с экипировкой. Очень тепло оделась, было сильно жарко. Меня всю сковало из-за этого, и я по дистанции снимала рукавицы. Бегу в чехлах, тяжело переставлять ноги… В общем, сильно перестраховалась. Работать можно было, комфортно. На стрельбе, возможно, больше времени тратила.

Ещё опоздала на старт (смеётся). Я сегодня надела Антона чехлы – они мне великоваты. Нога не сразу попала в крепление, я начала паниковать. Слышу, что меня уже объявляют, идёт обратный отсчёт, ещё больше паникую, рву их. Стартовала позже своего времени. Уже с первого круга начала сильно бежать. Потом уже сама себя успокоила. Интересная гонка.

Утром отказывалась стартовать, когда увидела погоду за окном. Только посмотрев телеграм-канал «Союз трёх биатлонистов», где Антон Бабиков сказал, что можно бежать, я собралась на пристрелку», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».