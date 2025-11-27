Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Динара Смольская опоздала на старт женского спринта

Динара Смольская опоздала на старт женского спринта
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала, почему опоздала на старт женского спринта на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8

«Не угадала с экипировкой. Очень тепло оделась, было сильно жарко. Меня всю сковало из-за этого, и я по дистанции снимала рукавицы. Бегу в чехлах, тяжело переставлять ноги… В общем, сильно перестраховалась. Работать можно было, комфортно. На стрельбе, возможно, больше времени тратила.

Ещё опоздала на старт (смеётся). Я сегодня надела Антона чехлы – они мне великоваты. Нога не сразу попала в крепление, я начала паниковать. Слышу, что меня уже объявляют, идёт обратный отсчёт, ещё больше паникую, рву их. Стартовала позже своего времени. Уже с первого круга начала сильно бежать. Потом уже сама себя успокоила. Интересная гонка.

Утром отказывалась стартовать, когда увидела погоду за окном. Только посмотрев телеграм-канал «Союз трёх биатлонистов», где Антон Бабиков сказал, что можно бежать, я собралась на пристрелку», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android