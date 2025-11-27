Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Белоруска Сола одержала победу в спринте на КР в Ханты-Мансийске

Белоруска Сола одержала победу в спринте на КР в Ханты-Мансийске
Комментарии

Белоруска Анна Сола одержала победу в спринте на первом этапе Кубка России–2025/2026. Сола завершила дистанцию за 22.08,1 минуты, допустив один промах на стрельбе.

Второй на финише гонки стала россиянка Елизавета Фролова, уступившая 12,8 секунды лидеру (1 промах). Замкнула тройку призёров Анастасия Халили (+17,8 секунды), которая также допустила одну осечку на стрельбище.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026. Первый этап. Ханты-Мансийск. Спринт. Женщины. Результаты

1. Анна Сола (Беларусь) – 22.08,01 (1 промах).
2. Елизавета Фролова (Россия) +12,8 (1 промах).
3. Анастасия Халили (Россия) +17,8 (1 промах).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android