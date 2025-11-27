Белоруска Сола одержала победу в спринте на КР в Ханты-Мансийске

Белоруска Анна Сола одержала победу в спринте на первом этапе Кубка России–2025/2026. Сола завершила дистанцию за 22.08,1 минуты, допустив один промах на стрельбе.
Второй на финише гонки стала россиянка Елизавета Фролова, уступившая 12,8 секунды лидеру (1 промах). Замкнула тройку призёров Анастасия Халили (+17,8 секунды), которая также допустила одну осечку на стрельбище.
Биатлон. Кубок России – 2025/2026. Первый этап. Ханты-Мансийск. Спринт. Женщины. Результаты
1. Анна Сола (Беларусь) – 22.08,01 (1 промах).
2. Елизавета Фролова (Россия) +12,8 (1 промах).
3. Анастасия Халили (Россия) +17,8 (1 промах).