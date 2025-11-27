Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сола — о спринтерской гонке в Ханты-Мансийске: ни малейшего дискомфорта не испытала

Сола — о спринтерской гонке в Ханты-Мансийске: ни малейшего дискомфорта не испытала
Комментарии

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Сола одержала победу в гонке, завершив дистанцию с одним промахом.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8

«По самочувствию, по стрельбе, по скольжению лыж – всё было хорошо, именно к такому я должна стремиться в каждой гонке. Считаю, что сезон неплохо открыла. Знаю, что многие спортсменки в такую погоду замерзают, но мне было максимально комфортно, ни малейшего дискомфорта не испытала. Сегодня соревновалась сама с собой, так как из всех девочек, которые сильнее всех ходом, я стартовала первой. Так что сегодня не меня вели, а по мне», – сказала Сола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android