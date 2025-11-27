Сола — о спринтерской гонке в Ханты-Мансийске: ни малейшего дискомфорта не испытала

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Сола одержала победу в гонке, завершив дистанцию с одним промахом.

«По самочувствию, по стрельбе, по скольжению лыж – всё было хорошо, именно к такому я должна стремиться в каждой гонке. Считаю, что сезон неплохо открыла. Знаю, что многие спортсменки в такую погоду замерзают, но мне было максимально комфортно, ни малейшего дискомфорта не испытала. Сегодня соревновалась сама с собой, так как из всех девочек, которые сильнее всех ходом, я стартовала первой. Так что сегодня не меня вели, а по мне», – сказала Сола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.