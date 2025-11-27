Сола — о спринтерской гонке в Ханты-Мансийске: ни малейшего дискомфорта не испытала
Поделиться
Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Сола одержала победу в гонке, завершив дистанцию с одним промахом.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8
«По самочувствию, по стрельбе, по скольжению лыж – всё было хорошо, именно к такому я должна стремиться в каждой гонке. Считаю, что сезон неплохо открыла. Знаю, что многие спортсменки в такую погоду замерзают, но мне было максимально комфортно, ни малейшего дискомфорта не испытала. Сегодня соревновалась сама с собой, так как из всех девочек, которые сильнее всех ходом, я стартовала первой. Так что сегодня не меня вели, а по мне», – сказала Сола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:08
-
11:56
-
11:22
-
11:07
-
07:00
-
00:41
- 26 ноября 2025
-
17:27
-
15:30
-
14:32
-
13:45
-
13:30
-
12:39
-
12:28
-
12:11
-
11:45
-
11:36
-
11:27
-
11:19
-
10:14
-
00:46
- 25 ноября 2025
-
23:36
-
15:30
-
13:30
-
10:58
- 24 ноября 2025
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:25
- 23 ноября 2025
-
16:57
-
16:31