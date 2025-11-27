«Старалась, терпела, работала». Халили — о бронзе в спринте в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Анастасия Халили оценила свой результат в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске, где заняла третье место.
«Довольна сегодня своей стрельбой – всего одна ошибка на стойке. Немного не та пока функциональная готовность – я чувствовала, как меня накрывает на третьем круге. Старалась, терпела, работала. Надеюсь, что лёгкость в дальнейшем придёт. Я сегодня не замёрзла, но тяжело дышать в такой мороз, во рту чувствовался вкус крови, лёгкие пока не готовы к такому. А сейчас мы только адаптируемся к холоду, как потепление придёт. Надеюсь, что дальше по сезону морозы нас минуют – не хотелось бы бегать в температуру ниже минус 10», – сказала Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
