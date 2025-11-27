Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фролова — о спринте в Ханты-Мансийске: всё сложилось — ход, стрельба, вот и результат

Фролова — о спринте в Ханты-Мансийске: всё сложилось — ход, стрельба, вот и результат
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Елизавета Фролова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске, отметив, что впервые стала призёром на взрослых соревнованиях.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8

«Среди взрослых я впервые в карьере стала призёром. Была в прошлом сезоне в топ-6, но в тройку так и не удалось забежать. Всё сложилось – ход, стрельба, вот и результат. Вообще, ходом я сейчас хорошо готова. И на Кубке МЛКБ было видно, что я готова бороться с лидерами. Но на прошлых стартах стрельба не удалась, а сегодня всё получилось. Я и рассчитывала исправить свою стойку, которая не получалась. Убрать бы один промах – я была бы самым счастливым человеком! Я и сейчас счастлива, но если бы выиграла, то это было бы супер.

Мороз на мой результат не повлиял, а вот на состояние души – очень сильно. Сложно было просто выйти на улицу в такой мороз, ведь с плюс 1 до минус 20 температура опустилась, в такую температуру в три раза больше одежды пришлось на себя надеть. Вообще, когда я только вышла сегодня на улицу из номера, подумала, может, отменят гонку? Ну зачем в такой мороз бежать? А на гонке не замёрзла. Разве ноги чуть-чуть и пальцы на руках», – сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
«Белорусы соблюдали регламент, о россиянах не могу сказать того же». Скандал в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android