Фролова — о спринте в Ханты-Мансийске: всё сложилось — ход, стрельба, вот и результат

Российская биатлонистка Елизавета Фролова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске, отметив, что впервые стала призёром на взрослых соревнованиях.

«Среди взрослых я впервые в карьере стала призёром. Была в прошлом сезоне в топ-6, но в тройку так и не удалось забежать. Всё сложилось – ход, стрельба, вот и результат. Вообще, ходом я сейчас хорошо готова. И на Кубке МЛКБ было видно, что я готова бороться с лидерами. Но на прошлых стартах стрельба не удалась, а сегодня всё получилось. Я и рассчитывала исправить свою стойку, которая не получалась. Убрать бы один промах – я была бы самым счастливым человеком! Я и сейчас счастлива, но если бы выиграла, то это было бы супер.

Мороз на мой результат не повлиял, а вот на состояние души – очень сильно. Сложно было просто выйти на улицу в такой мороз, ведь с плюс 1 до минус 20 температура опустилась, в такую температуру в три раза больше одежды пришлось на себя надеть. Вообще, когда я только вышла сегодня на улицу из номера, подумала, может, отменят гонку? Ну зачем в такой мороз бежать? А на гонке не замёрзла. Разве ноги чуть-чуть и пальцы на руках», – сказала Фролова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.