«Совершенно не расстроена результатом». Смольская — о спринте на КР в Ханты-Мансийске

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о результате спринтерской гонки на этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Смольская заняла четвёртое место, проведя гонку без промахов.

«Елизавета Фролова – новое имя в нашем биатлоне. Здорово, что появляются такие девочки, это больше интереса придаёт нашему виду спорта. Но я совершенно не расстроена результатом. Кажется, даже если бы я победила, эмоции были бы схожи. Дело в том, что я выходила на гонку за чистой стрельбой – я показала чистую стрельбу, несмотря на стресс на старте из-за небольшого опоздания. Потерпеть на финишном круге пока сложно, есть определённые нюансы, которые не позволяют это делать», – сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.