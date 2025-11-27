Скидки
«Совершенно не расстроена результатом». Смольская — о спринте на КР в Ханты-Мансийске

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о результате спринтерской гонки на этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Смольская заняла четвёртое место, проведя гонку без промахов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8

«Елизавета Фролова – новое имя в нашем биатлоне. Здорово, что появляются такие девочки, это больше интереса придаёт нашему виду спорта. Но я совершенно не расстроена результатом. Кажется, даже если бы я победила, эмоции были бы схожи. Дело в том, что я выходила на гонку за чистой стрельбой – я показала чистую стрельбу, несмотря на стресс на старте из-за небольшого опоздания. Потерпеть на финишном круге пока сложно, есть определённые нюансы, которые не позволяют это делать», – сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

