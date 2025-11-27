«Совершенно не расстроена результатом». Смольская — о спринте на КР в Ханты-Мансийске

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о результате спринтерской гонки на этапе Кубка России – 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Смольская заняла четвёртое место, проведя гонку без промахов.
«Елизавета Фролова – новое имя в нашем биатлоне. Здорово, что появляются такие девочки, это больше интереса придаёт нашему виду спорта. Но я совершенно не расстроена результатом. Кажется, даже если бы я победила, эмоции были бы схожи. Дело в том, что я выходила на гонку за чистой стрельбой – я показала чистую стрельбу, несмотря на стресс на старте из-за небольшого опоздания. Потерпеть на финишном круге пока сложно, есть определённые нюансы, которые не позволяют это делать», – сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 27 ноября 2025
-
13:33
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:08
-
11:56
-
11:22
-
11:07
-
07:00
-
00:41
- 26 ноября 2025
-
17:27
-
15:30
-
14:32
-
13:45
-
13:30
-
12:39
-
12:28
-
12:11
-
11:45
-
11:36
-
11:27
-
11:19
-
10:14
-
00:46
- 25 ноября 2025
-
23:36
-
15:30
-
13:30
-
10:58
- 24 ноября 2025
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:49
-
13:34
-
13:25
- 23 ноября 2025
-
16:57