Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Юлия Коваленко: даже рада, что стартовала под таким ранним номером

Юлия Коваленко: даже рада, что стартовала под таким ранним номером
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Юлия Коваленко, занявшая в спринте на первом этапе Кубка России пятое место, прокомментировала свой результат.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8

«Тренеры сначала меня по Инне Терещенко вели, потом говорили, как бежит Маргарита Болдырева, а затем вообще информацию по дистанции не давали. Но мне не сложно было – напротив, я была даже рада, что стартовала под таким ранним номером. На улице мороз, а у меня мышцы после пристрелки разогретыми были. Старалась просто работать по самочувствию, всего лишь третья гонка в сезоне, пока форма не идеальная. С учётом того, что у нас постоянно была тёплая температура, даже на вкатке, непривычно было бежать именно по дыханию. Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз. Минус 15-17 градусов – в такую погоду мы стартуем всегда, опасений, что гонку отменят, не было», – сказала Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android