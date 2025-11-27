Юлия Коваленко: даже рада, что стартовала под таким ранним номером

Российская биатлонистка Юлия Коваленко, занявшая в спринте на первом этапе Кубка России пятое место, прокомментировала свой результат.

«Тренеры сначала меня по Инне Терещенко вели, потом говорили, как бежит Маргарита Болдырева, а затем вообще информацию по дистанции не давали. Но мне не сложно было – напротив, я была даже рада, что стартовала под таким ранним номером. На улице мороз, а у меня мышцы после пристрелки разогретыми были. Старалась просто работать по самочувствию, всего лишь третья гонка в сезоне, пока форма не идеальная. С учётом того, что у нас постоянно была тёплая температура, даже на вкатке, непривычно было бежать именно по дыханию. Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз. Минус 15-17 градусов – в такую погоду мы стартуем всегда, опасений, что гонку отменят, не было», – сказала Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.