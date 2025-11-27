Перро — о давлении перед стартом сезона: оно меньше того, которое я сам на себя накладываю

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро рассказал о том, испытывает ли он давление перед стартом Кубка мира – 2025/2026.

«Я чувствую, что давление на меня больше, чем раньше, но оно всё равно меньше того, которое я сам на себя накладываю. Я люблю соревноваться, всегда так говорил, и все это знают. Когда приближаются соревнования, сердце снова начинает биться быстрее. Я с нетерпением жду старта сезона.

Всегда есть эта цель — Олимпийские игры, но, если хочешь выступать на высшем уровне, нужно выкладываться каждый день. Нельзя выиграть гонку, просто находясь в процессе, даже если иногда по телевизору создаётся такое впечатление», – приводит слова Перро Biathlon Live.

Первый этап Кубка мира — 2025/2026 пройдёт с 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде.