Сливко пропустит первый этап Кубка России по состоянию здоровья

Чемпионка Европы и призёр чемпионатов Европы по биатлону Виктория Сливко по состоянию здоровья пропустит первый этап Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом спортсменка сообщила у себя на странице в соцсети.

«Друзья, я немного приболела. Первый Кубок России без меня, но дальше я собираюсь бороться в каждой гонке и показывать вам красивую борьбу. Берегите себя», — написала Сливко у себя в телеграм-канале.

Этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске стартовал 27 ноября. Первую гонку турнира — спринт на 7,5 км — выиграла белорусская спортсменка Анна Сола. Этап завершится 30 ноября.