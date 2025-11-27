Сливко пропустит первый этап Кубка России по состоянию здоровья
Чемпионка Европы и призёр чемпионатов Европы по биатлону Виктория Сливко по состоянию здоровья пропустит первый этап Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом спортсменка сообщила у себя на странице в соцсети.
«Друзья, я немного приболела. Первый Кубок России без меня, но дальше я собираюсь бороться в каждой гонке и показывать вам красивую борьбу. Берегите себя», — написала Сливко у себя в телеграм-канале.
Этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске стартовал 27 ноября. Первую гонку турнира — спринт на 7,5 км — выиграла белорусская спортсменка Анна Сола. Этап завершится 30 ноября.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8
Комментарии
