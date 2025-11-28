Биатлон, Кубок России, 1-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 28 ноября, в Ханты-Мансийске продолжится первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится мужской спринт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 15:00 по московскому времени.

Трансляцию мужской гонки на 10 км будет осуществлять телеканал «Матч ТВ».

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Биатлонисты разбирают лыжи перед гонкой Кубка МЛКБ