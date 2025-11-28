Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, 1-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Биатлон, Кубок России, 1-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, в Ханты-Мансийске продолжится первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится мужской спринт на 10 км свободным стилем. Начало соревнований запланировано на 15:00 по московскому времени.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
28 ноября 2025, пятница. 15:00 МСК
Не началось

Трансляцию мужской гонки на 10 км будет осуществлять телеканал «Матч ТВ».

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Биатлонисты разбирают лыжи перед гонкой Кубка МЛКБ

Материалы по теме
Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?
Рейтинг
Кто станет лучшим биатлонистом мира в новом сезоне? Француз, норвежец или кто-то ещё?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android