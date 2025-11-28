Мужской спринт этапа Кубка России в Ханты-Мансийске перенесён из-за морозов на 29 ноября

Мужской спринт на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, перенесён с 28 на 29 ноября из-за погодных условий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Начало гонки на дистанции 10 км было запланировано на 15:00 мск, однако после произошедших в расписании изменений она пройдёт в субботу, начало запланировано на 9:30 мск.

Первый этап кубка России стартовал с женского спринта в четверг, 27 ноября. Победительницей гонки стала белоруска Анна Сола, Елизавета Фролова завоевала серебряную медаль, Анастасия Халили замкнула тройку призёров.