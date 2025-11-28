Мужской спринт этапа Кубка России в Ханты-Мансийске перенесён из-за морозов на 29 ноября
Мужской спринт на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, перенесён с 28 на 29 ноября из-за погодных условий. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Союза биатлонистов России.
Начало гонки на дистанции 10 км было запланировано на 15:00 мск, однако после произошедших в расписании изменений она пройдёт в субботу, начало запланировано на 9:30 мск.
Первый этап кубка России стартовал с женского спринта в четверг, 27 ноября. Победительницей гонки стала белоруска Анна Сола, Елизавета Фролова завоевала серебряную медаль, Анастасия Халили замкнула тройку призёров.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
27 ноября 2025, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
22:08.1
2
Елизавета Фролова
Тюменская область
+12.8
3
Анастасия Халили
Московская область
+17.8
