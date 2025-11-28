Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован старт-лист на мужской спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Завтра, 29 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт гонка Кубка России в сезоне-2025/2026 — мужской спринт на 10 км. Начало — в 9:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Гонка должна была состояться сегодня, 28 ноября, но была перенесена из-за морозов.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. 1-й этап, Ханты-Мансийск.

Спринт на 10 км, мужчины. Стартовый протокол:

4. Кирилл Бажин.

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

15. Вадим Истамгулов.

20. Александр Логинов

28. Антон Смольский (Беларусь).

31. Антон Бабиков.

32. Кирилл Стрельцов.

37. Никита Лобастов (Беларусь).

40. Даниил Серохвостов.

41. Александр Поварницын.

45. Эдуард Латыпов.

47. Александр Корнев.

49. Олег Домичек.

55. Евгений Сидоров.

57. Алексей Вагин.

58. Карим Халили.

61. Никита Поршнев.

72. Иван Тулатин (Беларусь).

77. Денис Иродов.

98. Максим Цветков.

111. Пётр Пащенко.

117. Иван Колотов.

120. Ильназ Мухамедзянов.