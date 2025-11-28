Лиза Виттоцци поделилась эмоциями за день до начала Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци поделилась эмоциями от предстоящего возвращения на лыжню. Спортсменка готовится стартовать на первом этапе КМ-2025/2026 после паузы из-за проблем со спиной прошлой зимой.

«Радости много. То, что я так долго была без соревнований, только усилило желание вернуться. Здорово здесь находиться. У меня с этим местом связаны хорошие воспоминания, с нетерпением жду старта.

Смотрю только на себя и на свои собственные показатели — это единственное, что могу контролировать. Буду выкладываться по максимуму и прибавлять от гонки к гонке. Конечно, старты в Идре (Швеция) добавили уверенности: шведки всегда начинают очень быстро, а я была близка к ним. Ощущения были положительными, хотя не совсем такими, которые хотела. Поэтому нужно немного терпения и войти в ритм», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.