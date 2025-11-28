Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лиза Виттоцци поделилась эмоциями за день до начала Кубка мира по биатлону

Лиза Виттоцци поделилась эмоциями за день до начала Кубка мира по биатлону
Лиза Виттоцци
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2023/2024 Лиза Виттоцци поделилась эмоциями от предстоящего возвращения на лыжню. Спортсменка готовится стартовать на первом этапе КМ-2025/2026 после паузы из-за проблем со спиной прошлой зимой.

«Радости много. То, что я так долго была без соревнований, только усилило желание вернуться. Здорово здесь находиться. У меня с этим местом связаны хорошие воспоминания, с нетерпением жду старта.

Смотрю только на себя и на свои собственные показатели — это единственное, что могу контролировать. Буду выкладываться по максимуму и прибавлять от гонки к гонке. Конечно, старты в Идре (Швеция) добавили уверенности: шведки всегда начинают очень быстро, а я была близка к ним. Ощущения были положительными, хотя не совсем такими, которые хотела. Поэтому нужно немного терпения и войти в ритм», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Материалы по теме
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android