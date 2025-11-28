Скидки
Биатлон

Доротея Вирер стала забойщицей сборной Италии в женской эстафете Эстерсунда

Доротея Вирер стала забойщицей сборной Италии в женской эстафете Эстерсунда
Доротея Вирер
Аудио-версия:
Комментарии

Титулованная итальянская биатлонистка Доротея Вирер будет бежать на первом этапе гонки-открытия сезона-2025/2026 — женской эстафеты на КМ в Эстерсунде (Швеция). Она заявила, что не знает, в какой форме сейчас находится.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Oestersund, Oestersund, Sweden
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось

«Надеюсь показать хорошую работу. Честно говоря, не знаю, чего от себя ожидать. Стараюсь концентрироваться на том, что должна делать. Не чувствую себя бодрой, поэтому есть немного волнения и сомнений. Завтра «разобью лёд».

Летом у меня было много взлётов и падений. Думаю, так же будет и зимой: какие-то гонки пройдут хорошо, какие-то хуже. Но буду выкладываться и отдаваться на максимум, а дальше всё покажет общий зачёт. Надеюсь, пик формы наступит в нужный момент, хотя это не так просто спланировать. Надеюсь, нам повезёт!» — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Лиза Виттоцци поделилась эмоциями за день до начала Кубка мира по биатлону
