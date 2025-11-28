Доротея Вирер стала забойщицей сборной Италии в женской эстафете Эстерсунда

Титулованная итальянская биатлонистка Доротея Вирер будет бежать на первом этапе гонки-открытия сезона-2025/2026 — женской эстафеты на КМ в Эстерсунде (Швеция). Она заявила, что не знает, в какой форме сейчас находится.

«Надеюсь показать хорошую работу. Честно говоря, не знаю, чего от себя ожидать. Стараюсь концентрироваться на том, что должна делать. Не чувствую себя бодрой, поэтому есть немного волнения и сомнений. Завтра «разобью лёд».

Летом у меня было много взлётов и падений. Думаю, так же будет и зимой: какие-то гонки пройдут хорошо, какие-то хуже. Но буду выкладываться и отдаваться на максимум, а дальше всё покажет общий зачёт. Надеюсь, пик формы наступит в нужный момент, хотя это не так просто спланировать. Надеюсь, нам повезёт!» — приводит слова Вирер Fondo Italia.