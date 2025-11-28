Biathlon Integrity Unit вынес свой вердикт по делу о Жулии Симон

Отдел по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit) при Международном союзе биатлона (IBU) опубликовал своё решение по делу о мошенничестве с банковскими картами касательно Жулии Симон. Подведомственное учреждение пришло к выводу, что санкции, которые были наложены на биатлонистку, находятся в пределах французских правил.

Ранее суд Альбервиля приговорил биатлонистку к трём месяцам условного тюремного заключения, а также обязал её выплатить штраф в размере € 15 тыс. Затем французская лыжная федерация (FFS) наложила шестимесячную дисквалификацию, из которых пять месяцев были условными и также потребовала выплатить денежный штраф. Запрет на выступления 10-кратной чемпионки мира заканчивается во время первого этапа КМ.

Соревнования в Эстерсунде (Швеция) начинаются завтра, 29 ноября женской эстафете. Жулия Симон в состав не заявлена.