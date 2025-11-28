Скидки
Биатлон

Стали известны составы сборной Франции на эстафеты первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

Эрик Перро
За день до начала первого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 стали известны составы французской сборной на эстафетные гонки, сообщает Nordic Magazine. Завтра, 29 ноября, в 15:15 мск начнётся женская эстафета. Там французскую сборную представят Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно. Жулия Симон отбывает срок дисквалификации из-за скандала с мошенничеством.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Oestersund, Oestersund, Sweden
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Мужская эстафета на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде запланирована также на завтра, 29 ноября. Начало — в 18:55 мск. В командную дисциплину были заявлены Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Oestersund, Oestersund, Sweden
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 18:55 МСК
Не началось

Мужская и женская французские сборные являются победителями зачёта эстафетных гонок сезона-2024/2025.

