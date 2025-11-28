Скидки
Стало известно, в каком статусе поедут на Олимпиаду-2026 Тарьей и Йоханнес Бё

Тарьей и Йоханнес Бё
Бывшие биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё будут принимать участие в освещении зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии в качестве экспертов телеканала NRK. Об этом СМИ сообщило сегодня, 28 ноября. Новость прокомментировал пятикратный олимпийский чемпион Бё-младший.

«Приступаю к этому с некоторым трепетом. Мы будем представлять норвежский народ немного иначе, нежели раньше. Ледяная стена между СМИ и спортсменами легко появляется — знаю это по своему опыту. Но раньше я выстраивал доверие с журналистами и надеюсь, что я и Тарьей сможем оправдать это доверие, налаживая хороший диалог с атлетами», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Своё мнение о работе в новом статусе высказал и Бё-старший.

«У нас ещё свежи воспоминания (о биатлоне), так что думаю, мы сможем дать хорошие аналитические комментарии. Посмотрим, удастся ли нам спровоцировать разногласия в норвежской команде», — добавил Тарьей Бё.

