Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Прогноз нас снова пугает». Анастасия Халили — о погоде во время 1-го этапа Кубка России

«Прогноз нас снова пугает». Анастасия Халили — о погоде во время 1-го этапа Кубка России
Анастасия Халили (Гореева)
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) высказалась о погоде во время первого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Ранее из-за мороза дважды была перенесена мужская спринтерская гонка.

«Морозным спринтом началась борьба за Кубок России. Хочется надеяться, что погодные условия больше не будут мешать нашим гонкам. Но пока прогноз на следующие выходные нас снова пугает», — написала Халили в своём телеграм-канале.

Халили заняла третье место в женском спринте на первом этапе КР. Она проиграла победительнице из Беларуси — Анне Соле 17,8 секунды, допустив один промах. Серебро досталось Елизавете Фроловой.

Материалы по теме
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android