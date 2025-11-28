«Прогноз нас снова пугает». Анастасия Халили — о погоде во время 1-го этапа Кубка России

Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) высказалась о погоде во время первого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Ранее из-за мороза дважды была перенесена мужская спринтерская гонка.

«Морозным спринтом началась борьба за Кубок России. Хочется надеяться, что погодные условия больше не будут мешать нашим гонкам. Но пока прогноз на следующие выходные нас снова пугает», — написала Халили в своём телеграм-канале.

Халили заняла третье место в женском спринте на первом этапе КР. Она проиграла победительнице из Беларуси — Анне Соле 17,8 секунды, допустив один промах. Серебро досталось Елизавете Фроловой.