Опубликован стартовый лист на женскую эстафету на первом этапе КМ в Эстерсунде

Завтра, 29 ноября, в шведском Эстерсунде откроется первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом женской эстафеты, которая начнётся в 15:15 мск.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, первый этап в Эстерсунде (Швеция). Эстафета, женщины. Старт-лист (неполный):

1. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно).

2. Швеция (Юханна Скоттхейм, Анна Магнуссон, Элла Хальварсон и Ханна Эберг).

3. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Ельмесет Киркеэйде).

4. Германия (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих, Селина Гротиан и Франциска Пройс).

5. Швейцария (Эми Басерга, Айта Гаспарин, Лидия Меттлер и Лена Хекки).

6. Италия (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци и Ханна Аухенталлер).