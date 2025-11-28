Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Опубликован стартовый лист на женскую эстафету на первом этапе КМ в Эстерсунде

Опубликован стартовый лист на женскую эстафету на первом этапе КМ в Эстерсунде
Франциска Пройс
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 29 ноября, в шведском Эстерсунде откроется первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом женской эстафеты, которая начнётся в 15:15 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Oestersund, Oestersund, Sweden
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, первый этап в Эстерсунде (Швеция). Эстафета, женщины. Старт-лист (неполный):

1. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно).
2. Швеция (Юханна Скоттхейм, Анна Магнуссон, Элла Хальварсон и Ханна Эберг).
3. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Ельмесет Киркеэйде).
4. Германия (Ванесса Фойгт, Янина Хеттих, Селина Гротиан и Франциска Пройс).
5. Швейцария (Эми Басерга, Айта Гаспарин, Лидия Меттлер и Лена Хекки).
6. Италия (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци и Ханна Аухенталлер).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Доротея Вирер стала забойщицей сборной Италии в женской эстафете Эстерсунда
Лиза Виттоцци поделилась эмоциями за день до начала Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android