Появился старт-лист мужской эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Завтра, 29 ноября, в шведском Эстерсунде начнётся первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом мужской эстафеты, которая начнётся в 18:55 мск.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 1-й этап в Эстерсунде (Швеция). Эстафета, мужчины. Старт-лист (неполный):

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон).

4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат и Филипп Хорн).

5. Украина (Артём Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный).

6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар и Ловро Планко).