Биатлон

Появился старт-лист мужской эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Эмильен Жаклен
Завтра, 29 ноября, в шведском Эстерсунде начнётся первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом мужской эстафеты, которая начнётся в 18:55 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Oestersund, Oestersund, Sweden
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 18:55 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 1-й этап в Эстерсунде (Швеция). Эстафета, мужчины. Старт-лист (неполный):

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро).
2. Норвегия (Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен).
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон).
4. Германия (Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат и Филипп Хорн).
5. Украина (Артём Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный).
6. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Антон Видмар и Ловро Планко).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
