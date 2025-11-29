КМ по биатлону, 1-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 ноября, в шведском Эстерсунде откроется первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В 15:15 по московскому времени начнётся женская эстафета 4х6 км, на старт которой выйдет 21 команда. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Швеции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Ранее стали известны составы ведущих сборных. За сборную Франции побегут Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно. Цвета шведского флага будут отстаивать Юханна Скоттхейм, Анна Магнуссон, Элла Хальварсон и Ханна Эберг. Норвежский тренерский штаб заявил в гонку Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Ельмесет Киркеэйде. Немки представлены Ванессой Фойгт, Яниной Хеттих, Селиной Гротиан и Франциской Пройс.