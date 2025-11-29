Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть прямую трансляцию

КМ по биатлону, 1-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, в шведском Эстерсунде откроется первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В 15:15 по московскому времени начнётся женская эстафета 4х6 км, на старт которой выйдет 21 команда. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Швеции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Oestersund, Oestersund, Sweden
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось

Ранее стали известны составы ведущих сборных. За сборную Франции побегут Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно. Цвета шведского флага будут отстаивать Юханна Скоттхейм, Анна Магнуссон, Элла Хальварсон и Ханна Эберг. Норвежский тренерский штаб заявил в гонку Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Ельмесет Киркеэйде. Немки представлены Ванессой Фойгт, Яниной Хеттих, Селиной Гротиан и Франциской Пройс.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Француженки против всех. Кто будет главной звездой в женском мировом биатлоне?
Рейтинг
Француженки против всех. Кто будет главной звездой в женском мировом биатлоне?
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее? В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android