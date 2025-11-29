КМ по биатлону, 1-й этап, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Сегодня, 29 ноября, в шведском Эстерсунде откроется первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В 18:55 по московскому времени начнётся мужская эстафета 4х7,5 км, на старт которой выйдет 21 команда. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Швеции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Ранее стали известны составы ведущих сборных. За сборную Франции побегут Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро. Норвежский тренерский штаб заявил в гонку Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен. Цвета шведского флага будут отстаивать Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Юстус Штрелов, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат и Филипп Хорн пробегут за Германию.