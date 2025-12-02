Начало прямой видеотрансляции женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону

2 декабря в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция женской индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026, проходящем в Эстерсунде. Первый этап завершится 7 декабря.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

У какого биатлониста больше всех побед: