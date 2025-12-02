Скидки
Кубок мира по биатлону в Эстерсунде 2025/2026: прямая трансляция индивидуальной женской гонки на 15 км начнется в 17:30

Начало прямой видеотрансляции женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону
Комментарии

2 декабря в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция женской индивидуальной гонки на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026, проходящем в Эстерсунде. Первый этап завершится 7 декабря.

Смотрите гонку здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь этапов Кубка мира по биатлону-2025/2026
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?
В новом сезоне в биатлоне продолжится супербитва Франция — Норвегия. Так кто сильнее?

У какого биатлониста больше всех побед:

Комментарии
