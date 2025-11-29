Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Поварницын — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринта на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 26.55,6 и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал россиянин Александр Поварницын, отстав от лидера на 2,8 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнул Антон Бабиков (+23,8, 0).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. 1-й этап, Ханты-Мансийск.

Спринт на 10 км, мужчины. Результаты:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 26.55,6 (0 промахов).

2. Александр Поварницын — отставание 2,8 (0).

3. Антон Бабиков +23,8 (0).

4. Евгений Сидоров +25,4 (1).

4. Даниил Серохвостов +25,4 (1).

6. Кирилл Бажин +36,5 (1).

7. Эдуард Латыпов +53,9 (3).

8. Дмитрий Евменов +54,4 (2).