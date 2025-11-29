Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Поварницын — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринта на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 26.55,6 и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Идёт
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9
Вторым стал россиянин Александр Поварницын, отстав от лидера на 2,8 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнул Антон Бабиков (+23,8, 0).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. 1-й этап, Ханты-Мансийск.
Спринт на 10 км, мужчины. Результаты:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 26.55,6 (0 промахов).
2. Александр Поварницын — отставание 2,8 (0).
3. Антон Бабиков +23,8 (0).
4. Евгений Сидоров +25,4 (1).
4. Даниил Серохвостов +25,4 (1).
6. Кирилл Бажин +36,5 (1).
7. Эдуард Латыпов +53,9 (3).
8. Дмитрий Евменов +54,4 (2).
