Главная Биатлон Новости

Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Поварницын — второй

Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, Поварницын — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринта на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 26.55,6 и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Идёт
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9

Вторым стал россиянин Александр Поварницын, отстав от лидера на 2,8 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнул Антон Бабиков (+23,8, 0).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. 1-й этап, Ханты-Мансийск.
Спринт на 10 км, мужчины. Результаты:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 26.55,6 (0 промахов).

2. Александр Поварницын — отставание 2,8 (0).

3. Антон Бабиков +23,8 (0).

4. Евгений Сидоров +25,4 (1).

4. Даниил Серохвостов +25,4 (1).

6. Кирилл Бажин +36,5 (1).

7. Эдуард Латыпов +53,9 (3).

8. Дмитрий Евменов +54,4 (2).

