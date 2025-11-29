«Гонка получилась почти идеальной». Смольский — о победе в спринте на КР в Ханты-Мансийске

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
«Гонка получилась почти идеальной – хорошо сработал по кругам, хорошо сработал на рубеже. Есть некоторые моменты, которые я хотел бы доработать, но это вопрос для обсуждения с тренером. В любом случае я очень рад проделанной работе, хорошо себя чувствовал на дистанции, несмотря на тяжёлое скольжение. Ночью выпал свежий снег, и я видел, как многие спортсмены тратят много сил, в том числе и я. Гонка очень непростая, спринт длился 27 минут – это примерно на 4 минуты дольше, чем обычно. Стрелял я достаточно медленно для себя, но это было оправданно – я выбрал качество, а не скорость. Мороз всё-таки не давал полноценно быстро работать на рубеже. Вчера было очень холодно, но не скажу, что за 10 часов мороз ушёл, – да, стало теплее, но в лесу очень прохладно», — сказал Смольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
