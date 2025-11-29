Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Биатлон

«Шёл как коряга». Поварницын — о серебре в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о серебре в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 22.58,4 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9

«Сейчас испытываю олимпийское спокойствие – я ждал, что будет хорошая гонка, но не думал, что она получится медальной. В моих расчётах вообще не было борьбы за победу. Видимо, это и сказалось на результате – где-то отпустил себя, успокоился и просто сосредоточился на том, что я делаю на дистанции и рубеже. Правда, то, что я хотел делать на трассе, и что в итоге делал – две большие разницы, как говорится. Я шёл как коряга, по координации плохо выглядел. Сказалось то, что скольжение было тупое, до этого тренировались на жёсткой трассе, скоординирован был именно под неё. Сегодня вышел на пристрелку и понял, что всё не так – подача таза не та, руки не так работают, ноги чуть сбоку.

Вчера можно было попробовать перестроиться, поскольку вместо гонки можно было провести тренировку, но в такой мороз я не рискнул выходить на трассу. Да и сегодня было холодновато – утром на разминочном кроссе почувствовал, как ветер продувает мышцы, так что на гонку утеплился так, как будто было минус 20 градусов.

Для преследования позиция хорошая. А тактика будет простая – получать удовольствие, кайфовать и на рубеже делать свою работу», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

