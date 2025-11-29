Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Главная Биатлон Новости

Бабиков — о финише спринта: нам тут на скрипке некогда играть

Аудио-версия:
Российский биатлонист Антон Бабиков высказался о бронзе в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км он преодолел за 27.19,5 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9

«Поставил бы себе четыре с плюсом за гонку. Почему не пятёрка? Неидеальное самочувствие – тяжеловато давались участки трассы, на которых я знаю, что могу бежать сильнее. Горный ход у меня сильный компонент, но сегодня я горные участки преодолевал кое-как. Но поработать всё же смог. Скольжение достаточно тугое было, непростой круг. Спринт небыстрый получился, но тем не менее рабочий. Неидеальное состояние и в плане настроя на гонку было из-за переноса. Но думать всегда нужно позитивно – в любом случае то, что мы вышли на старте сегодня, гораздо лучше, чем пытались бы бежать вчера. Я так точно из этой ситуации максимум извлёк.

На финише почти сразу увидел результаты ребят, которые бежали сзади, – Жени Сидорова и Дани Серохвостова. Я старался работать до конца, до самой финишной линии – нам тут на скрипке некогда играть (смеётся), у нас сильнейшие могут в разных группах стартовать. Я ставил задачу отработать максимально финишную прямую, не выкладываться полностью на подъёме. Возможно, мне чуть повезло – я избежал ветра на финишной подкове, а там если в ветер попадёшь – это минус секунда или полторы. Может быть, ребятам повезло меньше, чем мне, они очень быстрые. Если честно, я с дружескими чувствами ждал их финиша, поскольку прекрасно понимаю, что они не меньше меня достойны медалей любого достоинства», — сказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

