IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Главная Биатлон Новости

«Нигде не филонил». Серохвостов — о четвёртом месте в спринте на КР в Ханты-Мансийске

«Нигде не филонил». Серохвостов — о четвёртом месте в спринте на КР в Ханты-Мансийске
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял четвёртое место.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9

«Состояние сейчас не то, чтобы на равных гоняться с лидерами. Но потихоньку разгоняюсь. Отметил бы, что погода сегодня не совсем хорошая была для лыж. Да и с лыжами не попали. Катили очень тяжело. Не знаю, как по сравнению с остальными, но мы не смогли выкатить хороший инвентарь. Я нигде не филонил, отработал максимально, отдал всё на дистанции. Как мог – так и пробежал. Хотя можно и получше. Радует, что я могу биться за тройку даже в таком состоянии, не лучшем для себя. Дальше будет лучше», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Новости. Биатлон
Все новости

