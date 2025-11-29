Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Биатлон Новости

«Допустил тактическую ошибку». Сидоров — о выступлении в спринте на КР в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Евгений Сидоров высказался о четвёртом месте в спринте на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9

«Допустил тактическую ошибку – на предпоследнем подъёме ускорился, а нужно было пройти его спокойно, пройти длинный спуск, а уже на последнем подъёме добавлять, и особенно на финишной прямой. Сегодня и ветер мешал, и скольжение не то. Но на равнине спокойно можно было отыгрывать, а я уже «наелся».

Слишком сильно хотел попасть в топ-3. Хоть и проигрывал достаточно много третьему месту после второй стрельбы, но понимал, что шансы есть. Даня Серохвостов сзади тоже подгонял, он же сразу за мной стартовал. По дистанции меня вели, говорили, что я отыгрываю. Как раз на предпоследнем подъёме подсказали, что три секунды осталось, надо добавить. Ну я добавил, а последний подъём уже не смог отработать. Очень удивился, что у нас одинаковый результат с Даней, – он всегда может показать скорость выше, чем ту, на которую мы реально сейчас готовы. Радует, что мы с ним одинаково финишный круг прошли.

В плане прохождения дистанции поставлю себе четвёрку, пока мышцы не отошли от того объёма, что было проделан. А стрельба нормально, единственный промах, как мне кажется, из-за порыва ветра случился. Для гонки преследования отличная позиция. Постараюсь первые рубежи пройти со всеми вместе, а там уже как получится», — сказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

