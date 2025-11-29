Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Смольский — лидер, Поварницын — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске стал лидером спринтерского зачёта соревнований. В его активе 60 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Александр Поварницын с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Антон Бабиков (48).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Мужчины, спринтерский зачёт:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 60 очков.

2. Александр Поварницын — 54.

3. Антон Бабиков — 48.

4. Евгений Сидоров — 43.

4. Даниил Серохвостов — 43.

6. Кирилл Бажин — 36.

7. Эдуард Латыпов — 34.

8. Дмитрий Евменов — 33.

9. Александр Корнев — 32.

10. Алексей Вагин — 31.