Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Смольский — лидер, Поварницын — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске стал лидером спринтерского зачёта соревнований. В его активе 60 очков.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9
Вторую строчку занимает россиянин Александр Поварницын с результатом 54 очка. Тройку лидеров замыкает Антон Бабиков (48).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Мужчины, спринтерский зачёт:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 60 очков.
2. Александр Поварницын — 54.
3. Антон Бабиков — 48.
4. Евгений Сидоров — 43.
4. Даниил Серохвостов — 43.
6. Кирилл Бажин — 36.
7. Эдуард Латыпов — 34.
8. Дмитрий Евменов — 33.
9. Александр Корнев — 32.
10. Алексей Вагин — 31.
