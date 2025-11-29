Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
18:55 Мск
Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Смольский захватил лидерство, Поварницын — второй

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Смольский захватил лидерство, Поварницын — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске стал лидером общего зачёта соревнований. В его активе 60 очков.

Вторым стал россиянин Александр Поварницын с результатом 54 очка. Тройку сильнейших замыкает Антон Бабиков (48).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Мужчины, спринтерский зачёт:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 60 очков.

2. Александр Поварницын — 54.

3. Антон Бабиков — 48.

4. Евгений Сидоров — 43.

4. Даниил Серохвостов — 43.

6. Кирилл Бажин — 36.

7. Эдуард Латыпов — 34.

8. Дмитрий Евменов — 33.

9. Александр Корнев — 32.

10. Алексей Вагин — 31.

Календарь Кубка России - 2025/2026
