Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Смольский захватил лидерство, Поварницын — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский после победы в спринте на этапе Кубка России — 2025/2026 в Ханты-Мансийске стал лидером общего зачёта соревнований. В его активе 60 очков.
Вторым стал россиянин Александр Поварницын с результатом 54 очка. Тройку сильнейших замыкает Антон Бабиков (48).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Мужчины, спринтерский зачёт:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 60 очков.
2. Александр Поварницын — 54.
3. Антон Бабиков — 48.
4. Евгений Сидоров — 43.
4. Даниил Серохвостов — 43.
6. Кирилл Бажин — 36.
7. Эдуард Латыпов — 34.
8. Дмитрий Евменов — 33.
9. Александр Корнев — 32.
10. Алексей Вагин — 31.