Женская сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 29 ноября, женская сборная Франции стала победителем эстафеты 4x6 км на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Спортсменки показали результат 1:11.17,9. В состав команды вошли Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.

Вторыми стали представительницы Италии, отстав от лидеров на 13,8. Тройку сильнейших замкнули чешские биатлонистки (+30,8).

Отметим, что женская сборная Франции в шестой раз подряд попала на подиум эстафеты. Норвежские спортсменки повторили свой худший результат, став 13-ми. До этого они заняли аналогичную позицию в эстафете Хохфильцена 10 декабря 2017 года. Тогда в состав вошли Ингрид Ландмарк Тандреволд, Хильде Фенне, Сюннёве Сулемдал и Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Эстафета 4х6 км. Женщины:

Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:11.17,9 (0+8 промахов). Италия (Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер) — отставание 13,8 (1+9). Чехия (Джессика Ислова, Луция Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова) +30,8 (0+8). Швеция +45,5 (2+10). Австрия +1.31,8 (1+12). Финляндия +2.09,2 (1+9). Швейцария +2,17,5 (0+8).