«Жалеете, что за спиной нет винтовки». Метеля – об инциденте с Большуновым

Российская биатлонистка Виктория Метеля с небольшой иронией прокомментировала в соцсети инцидент, произошедший на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам между трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

После завершения полуфинального спринта свободным стилем в Кировске Большунов травмировал Бакурова. Он намеренно налетел на него со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки», – сказала Метеля в видеосообщении, которое опубликовала в телеграм-канале.