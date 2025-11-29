Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Биатлон

«Жалеете, что за спиной нет винтовки». Метеля – об инциденте с Большуновым

Российская биатлонистка Виктория Метеля с небольшой иронией прокомментировала в соцсети инцидент, произошедший на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам между трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
29 ноября 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено

После завершения полуфинального спринта свободным стилем в Кировске Большунов травмировал Бакурова. Он намеренно налетел на него со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки», – сказала Метеля в видеосообщении, которое опубликовала в телеграм-канале.

