IBU Кубок мира. Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
18:55 Мск
Главная Биатлон Новости

Тандреволд: если начинаю мазать, то просто не могу удерживать фокус на мишени

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём провальном выступлении во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Норвежка трижды отправлялась на штрафные круги после промахов на стрельбище. Норвежская четвёрка заняла 13-е место в гонке.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Чехия

«Над мишенями было написано, что я использовала лишь два дополнительных патрона, хотя я была уверена, что стреляла три, поэтому я очень запуталась.

На стойке мне становится немного страшно. У меня большой опыт, но в прошлом году были очень тяжёлые моменты именно в эстафете. И если я начинаю мазать, то просто не могу удерживать фокус на мишени, как должна. Я чувствую, что страх всё испортить возвращается. Очень неприятно подводить других девушек. Я много работала над ментальной частью, над тем, чтобы сосредоточиться на задаче и не бояться стрельбы. Но сегодня это снова всплыло», – приводит слова Тандреволд TV2.no.

