Тандреволд: если начинаю мазать, то просто не могу удерживать фокус на мишени

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём провальном выступлении во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Норвежка трижды отправлялась на штрафные круги после промахов на стрельбище. Норвежская четвёрка заняла 13-е место в гонке.

«Над мишенями было написано, что я использовала лишь два дополнительных патрона, хотя я была уверена, что стреляла три, поэтому я очень запуталась.

На стойке мне становится немного страшно. У меня большой опыт, но в прошлом году были очень тяжёлые моменты именно в эстафете. И если я начинаю мазать, то просто не могу удерживать фокус на мишени, как должна. Я чувствую, что страх всё испортить возвращается. Очень неприятно подводить других девушек. Я много работала над ментальной частью, над тем, чтобы сосредоточиться на задаче и не бояться стрельбы. Но сегодня это снова всплыло», – приводит слова Тандреволд TV2.no.