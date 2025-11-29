Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 29 ноября, мужская сборная Норвегии стала победителем эстафеты 4x7,5 км на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Спортсмены показали результат 1:11.10,1. В состав команды вошли Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен.

Второй стала сборная Франции, отставшая от лидеров на 15,3 секунды. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции, их отставание составило 24,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины:

1. Норвегия (Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:11.10,1 (1+10 дополнительных патронов).

2. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро) — отставание 15,3 (3+11).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +24,7 (3+14).

4. Германия +55,7 (0+9).

5. США +1.25 (2+14).

6. Италия +1.55,4 (2+14).