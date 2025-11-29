Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, мужская сборная Норвегии стала победителем эстафеты 4x7,5 км на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Спортсмены показали результат 1:11.10,1. В состав команды вошли Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 18:55 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Второй стала сборная Франции, отставшая от лидеров на 15,3 секунды. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции, их отставание составило 24,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины:

1. Норвегия (Мартин Улдаль, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:11.10,1 (1+10 дополнительных патронов).

2. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро) — отставание 15,3 (3+11).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +24,7 (3+14).

4. Германия +55,7 (0+9).

5. США +1.25 (2+14).

6. Италия +1.55,4 (2+14).

Материалы по теме
У Франции праздник, а у Норвегии — антирекорд! Как стартовал олимпийский сезон в биатлоне
У Франции праздник, а у Норвегии — антирекорд! Как стартовал олимпийский сезон в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android