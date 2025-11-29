Скидки
«Это далеко от её уровня». Бьорндален — об этапе Тандреволд в эстафете в Эстерсунде

«Это далеко от её уровня». Бьорндален — об этапе Тандреволд в эстафете в Эстерсунде
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о неудачном выступлении биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Биатлонистка ушла на три штрафных круга, а сборная Норвегии заняла в итоговом протоколе гонки 13-е место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
29 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Чехия

«Похоже, Ингрид совсем не в своей тарелке. Это далеко от её уровня. Очень жаль, ведь она показала хорошую форму на предсезонных гонках в Геило.

Хорошо, что она абсолютно честна. У неё было много тяжёлых моментов в эстафетах, и ей нужно найти правильный способ уйти от этих мыслей. Такое слишком часто случается на стойке. Она должна избавиться от этого «привидения», иначе оно будет преследовать её уже на Олимпиаде. Ведь с тем составом, который у нас есть, мы должны бороться за подиум», – приводит слова Бьорндалена TV2.

