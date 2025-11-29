«Это далеко от её уровня». Бьорндален — об этапе Тандреволд в эстафете в Эстерсунде

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о неудачном выступлении биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Биатлонистка ушла на три штрафных круга, а сборная Норвегии заняла в итоговом протоколе гонки 13-е место.
«Похоже, Ингрид совсем не в своей тарелке. Это далеко от её уровня. Очень жаль, ведь она показала хорошую форму на предсезонных гонках в Геило.
Хорошо, что она абсолютно честна. У неё было много тяжёлых моментов в эстафетах, и ей нужно найти правильный способ уйти от этих мыслей. Такое слишком часто случается на стойке. Она должна избавиться от этого «привидения», иначе оно будет преследовать её уже на Олимпиаде. Ведь с тем составом, который у нас есть, мы должны бороться за подиум», – приводит слова Бьорндалена TV2.
- 29 ноября 2025
-
20:45
-
20:12
-
20:12
-
18:11
-
16:42
-
15:00
-
14:55
-
13:35
-
13:30
-
12:37
-
12:31
-
11:58
-
11:36
-
11:30
-
11:15
-
10:23
-
06:30
- 28 ноября 2025
-
22:51
-
22:40
-
21:00
-
20:42
-
19:58
-
19:50
-
18:59
-
18:45
-
15:41
-
10:29
-
09:00
- 27 ноября 2025
-
14:39
-
13:33
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:08
-
11:56