«Это далеко от её уровня». Бьорндален — об этапе Тандреволд в эстафете в Эстерсунде

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о неудачном выступлении биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Биатлонистка ушла на три штрафных круга, а сборная Норвегии заняла в итоговом протоколе гонки 13-е место.

«Похоже, Ингрид совсем не в своей тарелке. Это далеко от её уровня. Очень жаль, ведь она показала хорошую форму на предсезонных гонках в Геило.

Хорошо, что она абсолютно честна. У неё было много тяжёлых моментов в эстафетах, и ей нужно найти правильный способ уйти от этих мыслей. Такое слишком часто случается на стойке. Она должна избавиться от этого «привидения», иначе оно будет преследовать её уже на Олимпиаде. Ведь с тем составом, который у нас есть, мы должны бороться за подиум», – приводит слова Бьорндалена TV2.