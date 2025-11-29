Мужская сборная Норвегии лидирует в общем зачёте Кубка наций — 2025/2026

Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в общем зачёте после победы в эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. В активе норвежцев 420 очков.
На втором месте располагается команда французских спортсменов, у них на счету 390 очков. Тройку лидеров замыкает шведская сборная, набравшая 360 очков.
Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2025/2026. Мужчины:
1. Норвегия – 420 очков.
2.Франция – 390.
3. Швеция – 360.
4. Германия – 330.
5. США – 310.
6. Италия – 290.
7. Чехия – 270.
8. Швейцария – 250.
9. Украина – 230.
10. Словения – 230.
Этапы Кубка мира по биатлону завершатся 22 марта, последний из них пройдёт в Норвегии.