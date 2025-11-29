Скидки
Главная Биатлон Новости

Кубок России, 1-й этап, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Комментарии

Завтра, 30 ноября, в Ханты-Мансийске завершится первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В 12:30 по московскому времени состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось

Трансляцию мужской гонки будет осуществлять телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 12:00 мск.

Первый этап Кубка России стартовал в субботу с мужского спринта, победителем которого стал белорусский спортсмен Антон Смольский.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
29 ноября 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
26:55.6
2
Александр Поварницын
Тюменская область
+2.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+23.9

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Календарь Кубка России по биатлону
Комментарии
