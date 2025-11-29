Скидки
Главная Биатлон Новости

Кубок России, 1-й этап, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Кубок России, 1-й этап, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть
Комментарии

Завтра, 30 ноября, в Ханты-Мансийске завершится первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало соревнований запланировано на 9:00 по московскому времени.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось

Трансляцию женской гонки на 7,5 км будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции 08:35.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.

Календарь Кубка России по биатлону
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола
Россиянки проиграли первую гонку биатлонного сезона. Лучше всех с морозом справилась Сола
