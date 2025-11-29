Кубок России, 1-й этап, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Завтра, 30 ноября, в Ханты-Мансийске завершится первый этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало соревнований запланировано на 9:00 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки на 7,5 км будет осуществлять канал «Матч ТВ». Начало трансляции 08:35.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.