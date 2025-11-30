Динара Смольская выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.23,9 и допустила один промах.
Второй стала россиянка Наталия Шевченко, которая отстала от лидера на 9,2 секунды и допустила один промах. Тройку сильнейших замкнула представительница Беларуси Анна Сола (+36,6, 5 промахов).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. первый этап, Ханты-Мансийск.
Гонка преследования на 10 км, женщины. Результаты:
1. Динара Смольская (Беларусь) – 30.23,9 (1 промах).
2. Наталия Шевченко +9,2 (1).
3. Анна Сола (Беларусь) +36,6 (5).
4. Елизавета Фролова +46,2 (4).
5. Виктория Метеля +49,2 (3).
6. Ирина Казакевич +51,1 (3).
7. Светлана Миронова +54,9 (1).
8. Кристина Резцова +1.23,2 (5).
- 30 ноября 2025
-
11:08
-
10:50
-
09:52
- 29 ноября 2025
-
22:59
-
22:49
-
22:28
-
20:45
-
20:12
-
20:12
-
18:11
-
16:42
-
15:00
-
14:55
-
13:35
-
13:30
-
12:37
-
12:31
-
11:58
-
11:36
-
11:30
-
11:15
-
10:23
-
06:30
- 28 ноября 2025
-
22:51
-
22:40
-
21:00
-
20:42
-
19:58
-
19:50
-
18:59
-
18:45
-
15:41
-
10:29
-
09:00
- 27 ноября 2025
-
14:39