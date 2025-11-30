«Рада победить в День матери в России». Смольская — о золоте КР в пасьюте

Белорусская биатлонистка Динара Смольская оценила победу в гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.23,9 и допустила один промах.

«Рада победить в День матери в России. Наш белорусский праздник мы отметили ещё в октябре. Приятно ещё от того, что мой малыш меня поддерживал сегодня возле забора на стадионе, кричал: «Мама, беги!» Испытываю приятные эмоции, когда он меня поддерживает. Чувствую себя на 100% мамой, так как ребёнок постоянно со мной рядом и на сегодняшний день он чемпион и в биатлоне.

Когда вчера настраивалась на гонку, было в планах, что могу себе позволить один промах. Девчонки, которые впереди бежали, не всегда стабильны в стрельбе. Где-то понимала, что с одним промахом у меня будет шанс побороться за тройку призёров, но, как оказалось, этого хватило и для золота. На первом круге посмотрела свои лыжи и увидела, что они работают со всеми остальными, не проигрывают, и поэтому включилась уже в гонку сразу после первого рубежа.

Сегодня есть искренняя радость из-за того, что настраивалась на гонку преследования, чего нельзя сказать о спринте. Там собиралась выйти и отработать как тренировку. Но всё же из-за промаха чувствую какую-то недосказанность. Понимаю, что у меня не идеальная форма, чтобы бороться именно четырьмя нулями», — сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.