Главная Биатлон Новости

«Рада победить в День матери в России». Смольская — о золоте КР в пасьюте

«Рада победить в День матери в России». Смольская — о золоте КР в пасьюте
Аудио-версия:
Белорусская биатлонистка Динара Смольская оценила победу в гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.23,9 и допустила один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 1, Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
30 ноября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Динара Смольская
Беларусь
30:23.9
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+9.2
3
Анна Сола
Беларусь
+36.6

«Рада победить в День матери в России. Наш белорусский праздник мы отметили ещё в октябре. Приятно ещё от того, что мой малыш меня поддерживал сегодня возле забора на стадионе, кричал: «Мама, беги!» Испытываю приятные эмоции, когда он меня поддерживает. Чувствую себя на 100% мамой, так как ребёнок постоянно со мной рядом и на сегодняшний день он чемпион и в биатлоне.

Когда вчера настраивалась на гонку, было в планах, что могу себе позволить один промах. Девчонки, которые впереди бежали, не всегда стабильны в стрельбе. Где-то понимала, что с одним промахом у меня будет шанс побороться за тройку призёров, но, как оказалось, этого хватило и для золота. На первом круге посмотрела свои лыжи и увидела, что они работают со всеми остальными, не проигрывают, и поэтому включилась уже в гонку сразу после первого рубежа.

Сегодня есть искренняя радость из-за того, что настраивалась на гонку преследования, чего нельзя сказать о спринте. Там собиралась выйти и отработать как тренировку. Но всё же из-за промаха чувствую какую-то недосказанность. Понимаю, что у меня не идеальная форма, чтобы бороться именно четырьмя нулями», — сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

