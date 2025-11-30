Скидки
IBU Кубок мира. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Биатлон

«У нас хорошо работают лыжи». Смольская — о победной серии белорусов в Кубке России

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о победной серии спортсменов из Беларуси в Кубке России. Сегодня, 30 ноября, она одержала победу в гонке преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Дистанцию 10 км Динара преодолела за 30.23,9 и допустила один промах.

«У нас хорошо работают лыжи. Если не брать в расчёт гонку на МЛКБ, мы бы так и начали сезон. Там наш сервис не мог показать все свои хитрости, навыки, умения, поэтому мы сейчас бежим на равных со всеми остальными российскими спортсменами. Это радует и придаёт сил в борьбе за медали.

Всё идёт к тому, что Кубок России является разогревом. Сейчас мы проделаем скоростную работу, чтобы в идеальной форме подойти к Кубку Содружества», — сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

